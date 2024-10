Sol de América extiende la maldición azulgrana en la Copa Paraguay

Sol de América aprovechó la crisis futbolística de Cerro Porteño para darse un mimo en la Copa Paraguay avanzando a cuartos de final con el triunfo de 2-1 con un discutido segundo gol Danzarín.

El equipo de Roberto Tiburón Torres se hizo fuerte en Dos Bocas ganándole al equipo del Bambino Carlos Jara Saguier con goles de Fernando Ruiz Díaz y Lisandro Cabrera. Para el Ciclón había igualado el argentino Diego Churín.

Cerro Porteño protestó bastante el segundo gol de Sol de América convertido por Cabrera ya que en la acción previa hubo una mano de Ever Cáceres que no fue advertida por el árbitro Derlis Benítez. Recordemos que en esta instancia no hay VAR.

Cerro Porteño intentó empatar el partido pero fue un mar de imprecisiones, falta de carácter y personalidad con jugadores totalmente desorientados.

El Ciclón queda fuera de la Copa Paraguay una vez más. Un certamen que se disputa desde el 2018 y donde los azulgranas nunca pudieron llegar ni siquiera a semifinales.

Sol de América se mete en cuartos de final de la Copa Paraguay donde enfrentará a Libertad.