Servio destaca el trabajo de los técnicos

El portero argentino, Gaspar Servio, autor de un tanto histórico en la victoria de Tacuary sobre Sportivo Trinidense por la fecha 19 del torneo Clausura 2023, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande y destacó el trabajo que hicieron los diferentes profesionales que pasaron por la institución del Barrio Jara.

“Los tres cuerpos técnicos que tuvimos fueron buenísimos. Con Aldo no se dieron los resultados pero es muy trabajador y ahora con Vinicius estamos con confianza y más lo que no tenían minutos”, expresó en la 1080 AM.

“Vinicius es un técnico motivador, está cerca el jugador y nos está saliendo las cosas bien. Nos quedan tres partidos muy importantes donde necesitamos ganar”, agregó.

HISTÓRICO. Con el tanto marcado de penal ante el Triqui, el golero alcanzó la marca de Danilo Aceval (8 goles) y se convirtió en uno de los guardametas con más tantos en la historia del fútbol paraguayo.