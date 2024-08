Se enfría lo de Sosa a la Premier League

Esto según declaró ayer el presidente de Talleres, Andrés Fassi, a una radio cordobesa: “Es que el último fin de semana, Nottingham Forest cambió las condiciones acordadas de palabra y el pase que parecía hecho en el orden de los 15 millones de dólares, hoy está en stand by pero no caído”, aseguró Fassi. Sin embargo, dijo que el pase “está en horas de definición”, aunque “si no le dan a Talleres lo que se arregló, no se irá”.

Hace una semana, Sosa, quien no es convocado a los partidos, compartió una carita triste en su red social, y ayer apareció la primera foto suya entrenando apartado mientras espera definición.