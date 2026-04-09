09 abr. 2026
Fútbol Internacional

Robertson abandonará el Liverpool a final de temporada

El lateral escocés Andy Robertson abandonará el Liverpool a final de temporada, cuando acabe su contrato actual.

Abril 09, 2026 04:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Andy Robertson

Andy Robertson tiene por delante siete jornadas de Premier League.

Foto: Gentileza - Liverpool

Robertson, de 32 años, ha pasado nueve temporadas en el Liverpool en las que lo ha ganado todo, incluidas dos Premier League y una Champions League.

El internacional escocés llegó al Liverpool en el verano de 2017 procedente del Hull City a cambio de 9 millones de euros y desde entonces ha disputado 270 partidos con los ‘Reds’, convirtiéndose en pieza clave de los éxitos del Liverpool en la última década.

Este último curso, sin embargo, había perdido peso en el equipo tras la llegada en verano de Mills Kerkez.

“Nunca es fácil dejar un club como el Liverpool, que ha formado parte de mi vida y de mi familia durante los últimos nueve años, pero para mí, los jugadores se van, otra gente se va, pero el club y los aficionados siguen aquí”, dijo Robertson en un mensaje de despedida.

“He vivido nueve años maravillosos, he tenido oportunidades para irme, pero no lo hice, porque es muy difícil irse de aquí. No cambiaría eso por nada del mundo, pero el fútbol sigue, y sé que era importante para mí pasar página. Vaya a dónde vaya, siempre recordaré estos increíbles años aquí”.

Robertson tiene por delante siete jornadas de Premier League y la vuelta de Champions League contra el París Saint Germain para despedirse de Anfield.

Premier League Liverpool
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