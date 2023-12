Regis Marques no descarta que Camacho juegue en barrio Jara

El gerenciador de Tacuary, Regis Marques, demostró su interés de fichar a Néstor Camacho para jugar en el equipo barriojarense.

“Le dije bromeando a Néstor Camacho que le quiero para Tacuary, pero le estoy viendo algo de Brasil; ese fue su pedido”, expresó el empresario durante la charla con FALG. Mientras, por su parte, Camacho dijo: “Tengo varios sondeos en el plano local, pero aún no me senté a hablar con nadie. Regis Marques quiere que juegue en Tacuary, pero le dije que aguarde un poco”, expresó el ex Guaraní, sobre su futuro futbolístico.