Recoleta vs. Luqueño, atractivo duelo en Itauguá

”No me gusta poner excusas a las derrotas, pero con el tiempo que llevo trabajando me pude dar cuenta de que el golpe anímico de la eliminación de la Copa Sudamericana (a manos de Guaraní) nos afectó mucho y además ante equipos como Olimpia no podés relajarte”, señaló Felipe Giménez, entrenador del 2 de Mayo de PJC, después de la derrota 2-1 ante Olimpia por la fecha 8 del torneo Apertura.