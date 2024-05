Por recuperar terreno

Golpeado en ambos frentes, ya que no logra ganar hace cuatro partidos, el Gumarelo prepara variantes, buscando refrescar el equipo para retomar la senda del triunfo y meter presión al Ciclón.

A su vez, el Danzarín, que en la fecha anterior volvió a ganar (1-0 vs. 2 de Mayo), ya no tiene margen para el error, ya que se encuentra comprometido con el promedio y también está obligado a no ceder más.

El compromiso se cumplirá en La Huerta de Libertad desde las 20:30, y el árbitro será David Ojeda. Los líneas: Eduardo Britos y Nancy Fernández. VAR: Ulises Mereles.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Diego Viera y Néstor Giménez; Lucas Sanabria, Hernesto Caballero, Álvaro Campuzano y Matías Espinoza; Bautista Merlini y Óscar Cardozo.

Sol de América: Diego Aranda; Víctor Barrios, Rolando García, Rodrigo Duarte y Carlos Samudio; Cristian Amarilla, Brian Quintana, Derlis Orué y David Fernández; Derlis Aquino y Santiago Salcedo.

CIFRA. 3-1 ganó Libertad en su último juego ante Sol en La Huerta, el 4 de octubre por el Clausura del año 2022.