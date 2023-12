Pone primera hacia la Fórmula 1

El piloto paraguayo Joshua Duerksen tuvo su primera experiencia con un auto de Fórmula 2. Se trata de un escalón por debajo de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

Con solamente 20 años, logró su traspaso de la Fórmula Regional Europea a la F2, donde fue contratado por la escudería alemana PHM Racing.

Si bien no será este mismo auto el que correrá el próximo año, si tiene las mismas prestaciones y le sirvió a Joshua para familiarizarse con la categoría y sus compañeros de equipo.

“El último día fue el mejor de los tres días, me fui acostumbrando al auto, a la pista, a todo, hicimos simulación de clasificación, de carrera; súper contento porque hice mucho kilometraje, me sentí muy cómodo con el auto, pude estar más cerca de los autos de punta. En la simulación hice casi una hora, que es lo que se vendrá en las futuras carreras, cambios de neumáticos, gestionar, jugar con el balance del auto, son muchas funciones que deberemos tener en cuenta, me encanta, me divertí, disfruté cada vuelta. El próximo año veremos con el auto nuevo”, explicó Duerksen sobre lo realizado en estos días en el circuito de Yas Marina, en Dubai, donde además, ya tuvo la atención de la prensa, por ser uno de los nuevos pilotos que son el semillero de la Fórmula 1.

El viernes en las prácticas de clasificación, Joshua logró el tercer mejor tiempo, con un crono de 1 minuto, 36 segundos y 872 milésimas, algo que fue destacado por la prensa especializada, ya que este año la escudería PHM no logró sumar un solo punto dentro del campeonato.

Arranque en marzo

La temporada arrancará oficialmente el 1 de marzo en Bahrein, en el circuito de Sakhir, para finalizar en diciembre en Emiratos Árabes Unidos, en el circuito de Yas Marina. Serán 14 fechas en total, donde la Fórmula 2 correrá en los mismos circuitos que lo hace la Fórmula 1 y coincidirá algunos fines de semana con grandes premios de la máxima categoría del automovilismo.

Diferencias con el auto de Fórmula 1

A medida. Los habitáculos de la F1 son personalizados.

La Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial, ve de cerca lo que pasa en la Fórmula 2 y de ahí sondea a los pilotos.

Aunque hay que aclarar que los autos de la F1 tienen sus diferencias sustanciales con los de Fórmula 2 y Fórmula 3.

La diferencia más importante entre estas tres categorías es que en la F2 y F3 los autos que utilizan los pilotos poseen el mismo chasis, es decir, la estructura interna que sirve de sostén a toda la pieza. En la F1 en cambio, se brinda la posibilidad de que los corredores tengan coches únicos, con diseños personalizados y adecuados a sus habilidades, además de ser los más rápidos.

Otro punto de disparidad es la capacidad de almacenamiento, ya que los de la F1 son de 110 litros, los de F2 de 125 y los de F3 de 65. Las velocidades que manejan los corredores también son distintas, ya que los de F1 alcanzan un promedio de 260 km/h, los de F2 de 335 km/h y los de la F3, 300 km/h.