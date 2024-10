Paraguay golea en el Sub 20

La victoria de la Albirroja, que en la ronda 1 había empatado ante Venezuela por el marcador de 2-2, fue con anotaciones de María Del Puerto y Bárbara Olmedo; Diana Benítez, Yamila Corvalán y Andrea Ruiz Díaz. Para las incaicas descontó Aracely Motta.

Paraguay jugó y ganó con Sara Silva; Nataly Lezcano, Diana Benítez, Perla Bareiro y María Del Puerto. Alternaron: Noelia Cañiza, Bárbara Olmedo, Yamila Corvalán, Milagros Galeano, Zaira Ferreira, Jazmín Báez, Karen Caballero, Jazmín Armoa y Andrea Ruiz Díaz. DT: Nadia Rodas.

Otros resultados registrados en la fecha 2: Colombia se impuso a Bolivia por 3-1, Brasil goleó por 8-0 a Chile y Argentina se impuso a Venezuela 1-0.

Hoy es fecha de descanso y mañana los enfrentamientos por la fecha 4 son: Colombia vs. Chile (14:30), Ecuador vs. Brasil (16:00), Argentina vs. Perú (17:30) y Paraguay vs. Uruguay (19:30).