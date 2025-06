Otro volante en duda en Uruguay

Marcelo Bielsa, el entrenador argentino de la Selección Uruguaya, definitivamente tienen en la conformación de su medio campo el máximo dolor de cabeza cuando faltan horas para el arranque del partido entre la Celeste y Paraguaya, en el Defensores del Chaco (20:00).

Si primero se bajó del partido el suspendido volante de la Juventus, Rodrigo Betancur, y luego el del Real Madrid, Federico Valverde, ahora es duda el posible reemplazante de este: Lucas Torreira.

Al arribo ayer en el Aeropuerto, en declaraciones a la TV de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el jugador del Galatasaray turco reconoció que no se encuentra en las mejores condiciones para el partido de hoy. “Ahora estoy con un virus que me está matando, no sé lo que tengo pero estoy deshecho. Voy a tratar de descansar toda la noche y alimentarme un poco porque ha sido duro este día. Pero contento de estar acompañando al equipo y con muchas ganas del partido de mañana (por hoy)”, expresó el jugador.

Torreira vuelve a una convocatoria luego de dos años, por lo que se mostró “contento por el presente que estoy teniendo, fue un año fantástico a nivel personal y qué más lindo que coronarlo de esta forma, sabiendo también que falta poco para el Mundial”, dijo.