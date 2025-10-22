Osimhen marca la diferencia

El exjugador del Nápoles da un plus al cuadro turco, que añadió esta victoria a la lograda contra el Liverpool en la fecha anterior. Tras la goleada inicial encajada contra el Eintracht Fráncfort, todo han sido buenas noticias para el Galatasaray.

El representante noruego, uno de los debutantes de la Liga de Campeones, pudo llevarse un resultado aún peor, pero le sostuvo por momentos su portero, el ruso Nikita Haikin. El Bodo Glimt, que había empatado sus dos encuentros anteriores -Slavia Praga y Tottenham-, pagó la carencia de talento de sus puntas, incapaces de acertar para mantenerse en el partido.

El gol a los tres minutos de Osimhem, a pase de Marilo Lemina tras un robo de balón que culminó el africano con un tiro de primeras al borde del área, además de poner por delante a los locales, condicionó el partido.

El duelo se abrió. El Bodo/Glimt demostró ser un equipo alegre y con desparpajo y fue a por el empate descaradamente, pero con ese desacierto no le alcanza. Osimhen hizo el segundo a la media hora. En un error de bulto -otro lastre más- de la zaga visitante. Propiciado por la presión, Fredrik Bjorkman intentó pasar la pelota, exigido, a su portero. Se interpuso Osimhen, que sorteó al meta y anotó a puerta vacía.

Aún así, el equipo de Kketil Knutsen mereció algún premio. Sondre Fet asistió a Jens Hauge, que estuvo fallón, y después el propio Fet lanzó al poste derecho del meta. A continuación estuvo a punto de marcar el tercero Osimhen, que pudo irse del encuentro con unos cuantos tantos en su cuenta.

Insistió el Bodo a la vuelta de vestuarios y tuvo una ocasión Sondre Aulend y después Leroy Sane pudo marcar para el Galatasaray. El tercero fue a la hora de juego, en un robo de balón de Osimhen del que se aprovechó Yunus Akgun, que tiró, el portero visitante rechazó y él mismo recogió el balón y no falló.

Haikin sobresalió en el Bodo. Evitó el triplete de Osimhen en un mano a mano.

Acortó distancias en el 75 el Bodo Glimt, en una incursión con centro desde la izquierda de Fedrik Bjorkan que cabeceó a la red, en el área pequeña, el recién salido al campo Andreas Helmersen.

-- Ficha técnica

3 - Galatasaray: Uguarcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Leroy Sané, Mario Lemina (Gabriel Sara, m.65), Lucas Torreira (Berkan Kutlu, m.88), Yunus Akgun (Kaan Ayhan, m.73); Victor Osimhen (Mauro Icardi, m.73) y Baris Alper Yilmaz (Eren Elmaili, m.65).

1 - Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Luras Bjortuft, Haitam Aleesami (Villads Nielsen, m.69), Fredrik Bjorkan (Isak Maatta, m.81); Hakon Evjen (Anders Klynge, m.88), Patrick Berg, Sondre Fet (Daniel Bassi, m.69); Sondre Auklend, Jens Hauge y Kasper Hogh (Andreas Helmersen, m.69).

Goles: 1-0, m.3: Victor Osimhen; 2-0, m.33: Victor Osimhen; 3-0, m.60: Yunus Akgun.; 3-1, m.76: Andreas Helmersen.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjeta amarilla a Fredrik Bjorkman, del Bodo Glimt, y a Ismail Jakobs, del Galatasaray.

Incidencias: encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Rams Park de Estambul ante unos 50.000 espectadores.