31 jul 2026
Fútbol Internacional

Muere a los 66 años Franco Baresi, histórico capitán y leyenda del Milán

Franco Baresi, exjugador del Milán, equipo de la Serie A italiana donde jugó toda su carrera convirtiéndose en una leyenda del club y de la selección italiana, falleció este viernes a los 66 años tras una enfermedad, informó la sociedad en sus redes sociales.

Julio 31, 2026 07:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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Franco Baresi fue una leyenda del fútbol italiano.

Foto: AFP

“La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club”, anunció el club ‘rossonero’

Y añadió: “Las condolencias que el AC Milan expresa a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que cada aficionado rossonero se hace a sí mismo en un momento tan difícil como este”.

El capitán y uno de los mejores defensas del mundo fue un verdadero símbolo en el ‘calcio’ italiano, en una época en la que la fidelidad a los colores y las banderas aún existían y sólo vistió la camiseta del Milan y la de la selección nacional. Comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su ciudad natal, cerca de Brescia, junto a sus hermanos Angelo y Beppe.

En la década de 1970 se unió al equipo juvenil del Milan y jugó su primer partido en la Serie A a la edad de 17 años, el 23 de abril de 1978: fue el comienzo de una carrera única con la camiseta ‘rossonera’ que terminó en 1997, después de más de quinientos partidos, seis ‘Scudetti’ (campeonato de liga) ganados, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales y una Copa Mitropa .

Hace un año, en agosto de 2025, durante un chequeo rutinario, le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente pero de lo que nunca se recuperó. Su última aparición pública en San Siro fue como portador de la antorcha en la ceremonia de inauguración del Milan Cortina, junto al histórico capitán del Inter, Giuseppe Bergomi.

Baresi es considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol y una de las figuras más importantes del AC Milan, donde siguió trabajando tras su retirada.

Su trayectoria también estuvo ligada a la selección italiana. Disputó 82 partidos con su país y participó en tres Copas del Mundo. En 1982 formó parte del equipo que conquistó el Mundial de España, mientras que en 1994 alcanzó la final del torneo celebrado en Estados Unidos, donde Italia perdió ante Brasil en la tanda de penaltis.

Como reconocimiento a su extraordinaria carrera, el club retiró el dorsal número 6.

Fútbol Internacional Milan
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