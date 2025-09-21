21 sept. 2025
Fútbol Internacional

Miguel Almirón festeja sus 100 partidos con un gol

El paraguayo Miguel Almirón alcanzó los 100 encuentros con la camiseta del Atlanta United y lo hizo anotando el empate frente al San Diego.

Septiembre 21, 2025 01:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Miguel Almirón

Miguel Almirón anotó por segundo juego seguido.

Foto: Gentileza - Atlanta United

Si bien el presente del Atlanta United no es bueno, Miguel Almirón logra destacarse en la Major League Soccer. El sábado, el paraguayo alcanzó los 100 partidos con la casaca del equipo del estado de Georgia y fue determinante en el resultado.

A los 32’, Anders Dreyer puso el 0-1 a favor del San Diego en el Mercedes-Benz Stadium, pero desde el punto penal, a los 61’, el capitán Miguel Almirón rescató la paridad para un equipo que quedó lejos de la zona de clasificación en la Conferencia Este. A los 90’ fue amonestado.

Con su anotación, el Miggy ya lleva cinco en lo que va de la temporada, el segundo de manera consecutiva ya que en la fecha anterior también hizo uno de penal, en la derrota del Atlanta United por 4-5 frente al Columbus Crew.

Miguel Almirón Atlanta United Major League Soccer
Redacción D10
