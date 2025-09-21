Miguel Almirón festeja sus 100 partidos con un gol

Si bien el presente del Atlanta United no es bueno, Miguel Almirón logra destacarse en la Major League Soccer. El sábado, el paraguayo alcanzó los 100 partidos con la casaca del equipo del estado de Georgia y fue determinante en el resultado.

Atlanta ties it up! 🤝



Miguel Almirón fires it from the spot. pic.twitter.com/kO4x45hisw — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2025

A los 32’, Anders Dreyer puso el 0-1 a favor del San Diego en el Mercedes-Benz Stadium, pero desde el punto penal, a los 61’, el capitán Miguel Almirón rescató la paridad para un equipo que quedó lejos de la zona de clasificación en la Conferencia Este. A los 90’ fue amonestado.

El 🔟 de Atlanta.



Miggy cracks the Top 10 in all-time #ATLUTD appearances 🔴⚫️ pic.twitter.com/M6xpuVneba — Atlanta United FC (@ATLUTD) September 20, 2025

Con su anotación, el Miggy ya lleva cinco en lo que va de la temporada, el segundo de manera consecutiva ya que en la fecha anterior también hizo uno de penal, en la derrota del Atlanta United por 4-5 frente al Columbus Crew.