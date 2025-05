Mbappe eleva a cuatro tantos su ventaja sobre Lewandowski

El atacante francés está por lo tanto a un paso de proclamarse máximo artillero de la liga española en su primera campaña en el club blanco, aunque esta producción no le ha permitido ganar el título, que en cambio sí que ha conseguido ‘Lewy’, que dominó la tabla durante la mayor parte de la campaña pero que no ha podido resistir la reacción del ex del PSG.

Mantiene con solidez la tercera plaza el croata Ante Budimir, que con su vigésima primera diana, conseguida ante el Espanyol, se convierte en el mejor goleador de la historia en una campaña en Primera división.

Ayoze Pérez abrió el marcador en la victoria del Villarreal en el campo del Barcelona y se consolidó aún más como máximo goleador español, con 19 tantos, ya que su perseguidor en esta lista, Oihan Sancet (Athletic), ha logrado quince.

El brasileño Raphinha (Barcelona) cierra el ‘top 5' de los goleadores con 18, uno más que el noruego Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez, ambos del Atlético de Madrid. Este último elevó su cuenta este domingo con un doblete ante el Betis que abrió con un extraordinario lanzamiento de falta.

-- Clasificación:

- Con 29 goles: Mbappé (FRA) (5p) (Real Madrid).

- Con 25 goles: Lewandowski (POL) (3p) (Barcelona).

- Con 21 goles: Budimir (CRO) (8p) (Osasuna).

- Con 19 goles: Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 18 goles: Raphinha (BRA) (2p) (Barcelona).