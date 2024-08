Mario Jara apela la sanción

Mario Jara, entrenador del 12 de Junio de Villa Hayes, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó su versión de los hechos del incidente en el duelo ante Santaní, que le terminó costando una sanción de 6 meses y una multa por hechos de violencia deportiva.

Según los relatos, Jara había agredido a su colega César Castro (DT de Santaní) en frente a la zona de los vestuarios. Ante esto, el Tribunal Disciplinario de la APF decidió dar una prohibición de 6 meses para ejercer sus funciones y un castigo económico de 30 jornales mínimos.

Jara, en la 1080 AM, se defendió de los hechos, aunque admitió que sí hubo una escaramuza en el mencionado lance. Argumentó que la medida del Tribunal se dio, porque no presentaron una defensa atendiendo a que fueron notificados vía mail y el correo declarado no se encontraba activo.

“Quedó como que no me defendí, pero el llamado del Tribunal se envió a un correo que no está activo. Si me voy a defender, las cosas no fueron como dice Castro. No justifico mi actuar, eso sí. Sí hubo una escaramuza, pero no fue como dijo Castro”, expresó en Fútbol a lo Grande.

“No me notificaron, nunca me pude defender. Presentamos la apelación. Si tiene que haber una sanción, que sea para los dos, que sea justo para todos”, subrayó.