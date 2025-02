Los Pynandi disputan un partido clave ante Brasil

Para los Pynandi será un duelo más que clave en el estadio Arena Cavancha (13:15) ante la Verdeamarela. La Albirroja suma tres puntos en el certamen. Recordemos que cayó en su debut contra Venezuela (7-5), posteriormente venció por 2-1 a la Argentina. Mientras que el equipo brasileño se impuso en los dos compromisos disputados y tiene seis unidades. El posible equipo de Joaquín Molas sería con Yoao Rolón; Sixto Cantero, Thiago Barrios, Jesús Rolón y Milciades Medina.

Paraguay conforma el Grupo B de la competencia junto a Argentina (3), Brasil (6), Perú (0) y Venezuela (6).

La tabla del Grupo A dice que Chile tiene 6 puntos, Colombia 4, Uruguay 4, Bolivia 2 y Ecuador 0. Clasifican dos a las semifinales.

Fecha 5. El torneo continúa mañana con los siguientes juegos: 11:30 Paraguay vs. Perú, 13:15 Brasil vs. Argentina, 16:15 Uruguay vs. Bolivia y 18:00 Chile vs. Colombia.