Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en sus últimos partidos y no terminar en empate en esta nueva jornada. El Rojo de Mallorquín viene de un 0-0, que no suma mucho ante Luqueño. Mientras que el auriazul trinidense en su último juego igualó 1-1 ante Olimpia, en Villa Elisa, resultado que motiva por el rival, pero no por el valor del punto.

La última vez que chocaron fue el 24 de febrero por la fecha seis del Apertura 2025 e igualaron 0 a 0.