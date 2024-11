La Concacaf investigará la agresión a Aguirre

La Concacaf ha remitido el caso a la Comisión Disciplinaria de la Concacaf para su” revisión e investigación” debido a la gravedad de la agresión, que causó a Aguirre una brecha con sangre, informa esta organización en un comunicado.

“La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el fútbol”, asegura la confederación perteneciente a la FIFA.

El suceso tuvo lugar al final del partido en el que Honduras se impuso a México por 2-0, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Al ir a saludar al seleccionador hondureño, Reinaldo Rueda, el técnico mexicano recibió el impacto del objeto en la cabeza, lo que provocó que empezara a sangrar y que tuviera que ser atendido por los servicios médicos.

Aguirre restó importancia al incidente, mientras que Rueda expresó su repulsa: “Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento”.