La Albirroja no pudo seguir

Argentina, ayer, con su triunfo por 1-0 sobre Costa Rica dejó sin chances a la Albirroja de avanzar en el torneo, como uno de los mejores terceros. Paraguay había arrancado con victoria ante Marruecos 2-0, pero luego cedió con España (2-0) y vs. Estados Unidos por 7-0.

En los octavos de final los compromisos serán: México vs. Estados Unidos, Alemania vs. Argentina, Brasil vs. Camerún, Corea del Norte vs. Austria, Japón vs. Nigeria, Canadá vs. España, Países Bajos vs. Francia y Colombia vs. Corea del Sur.