Julio Enciso, sorprendido por las declaraciones de Carlos Jara Saguier

El delantero paraguayo Julio Enciso, refuerzo de la Albirroja en los Juegos Olímpicos de París 2024, respondió al seleccionador Carlos Jara Saguier luego de que éste cuestionara durante una charla con Fútbol a lo Grande por Monumental algunos aspectos de su estilo de juego.

El Bambino, si bien ponderó sus cualidades, afirmó que se “le da muchas alas”, pero que “aún no está preparado para volar”. Agregó que todos deberían cuidarlo y que actualmente necesita un “consejero sano” para que las decisiones que tome no lo terminen afectando en la carrera.

El futbolista del Brighton salió también a hablar en una emisora local y se mostró sorprendido por las manifestaciones del veterano adiestrador. “Realmente me sorprendió lo que dijo el profe, ahora lo estoy viendo, en serio me gustaría que él me lo dijera”, apuntó en conversaciones con Deporte Total.

“Yo lo respeto mucho al profe. Tampoco quiero decir nada, tengo códigos”, agregó el delantero al tiempo de afirmar que escuchará primero las declaraciones para poder opinar con propiedad.

SEGUIRÁ TRABAJANDO. En otro momento, Julio Enciso aseguró que mucha gente no le quiere en la Selección Nacional, pero sostuvo también que redoblará esfuerzos para ganarse a los detractores y cambiar esa situación. “Como todos ustedes estoy muy ilusionado. Seguiré trabajando el triple para que se vea reflejado en la Selección”, sentenció.

La Albiroja Sub 23, que llegó a París como la campeona sudamericana con el título conseguido en el Prolímpico de Venezuela, cayó en los cuartos de final contra Egipto, en los penales, luego de una paridad a un gol sellada en tiempo reglamentario y en la prórroga.