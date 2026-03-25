Jugadores del Liverpool se vuelcan con Salah tras anunciar su salida del club

“Han sido nueve de los mejores años de nuestras vidas con recuerdos increíbles dentro y fuera del campo. Ha sido una alegría ser parte del camino hasta convertirte en uno de los mejores jugadores que han pasado por el Liverpool. Tu mentalidad es inigualable y es un placer poder llamarte amigo”, escribió Andy Robertson, uno de los capitanes del club, en sus redes sociales.

El delantero confirmó que dejará la entidad inglesa al término de la presente temporada, poniendo fin a una etapa de nueve años en la que se ha convertido en uno de los grandes iconos del club inglés y en el tercer máximo goleador histórico.

Desde su llegada en 2017 procedente de la Roma, Salah ha disputado 435 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 255 goles y repartido 119 asistencias.

Las reacciones no se hicieron esperar y compañeros como Vigil van Dijk, Dominick Szoboszlai e incluso su excompañero Trent Alexander-Arnold, ahora en el Real Madrid, lo calificaron como “leyenda”, mientras que Milos Kerkez e Ibraima Konaté lo definieron como “rey” y Hugo Ekitike como “único”.

Otros como Cody Gakpo y Joe Gómez le dedicaron mensajes más personales al atacante, que ha conquistado dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

“Muy agradecido por haber compartido equipo contigo. Has dado ejemplo cada día y eres una verdadera leyenda. Te deseo lo mejor en el futuro”, escribió Gakpo.

“Uno de los mejores que han vestido la camiseta. Todo el mundo conoce tu grandeza, tu mentalidad y tu ética de trabajo. Siempre estaré agradecido por nuestra amistad a lo largo de estos años”, añadió Gomez.