23 mar. 2026
Fútbol Internacional

Jorge Bava asume en Nacional y asegura que la Libertadores “es un sueño”

Jorge Bava fue presentado como el nuevo técnico del Nacional uruguayo y aseguró en una conferencia de prensa que conquistar la Copa Libertadores es “una meta y un sueño” tanto para él como para el club uruguayo.

Marzo 23, 2026 04:54 p. m.
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Jorge Bava fue presentado en Nacional de Uruguay.

“La copa es un anhelo que tenemos hace mucho tiempo y que se ha hecho esquivo. Creo que es una meta y un sueño que todos tenemos. Creo que hay que unir fuerzas para que llegue ese momento que todos hemos soñado”, dijo el nuevo director técnico del Tricolor.

En ese sentido, Bava apuntó que se debe ir “paso a paso” y que trabajará para poder lograrlo.

También recordó que no existen rivales imposibles, pero que tampoco accesibles: “Son todos de jerarquía, por algo están en la copa. Hay que respetarlos. Ese respeto lleva a ser competitivos, a querer ganarles y avanzar nosotros”.

El exportero recordó su etapa como futbolista de Nacional y dijo que allí le tocó vencer a rivales de renombre y también quedar eliminado con equipos sin ese nombre o con la historia que tiene el club uruguayo.

Este año, el Tricolor disputará nuevamente la Copa Libertadores y compartirá el grupo B con el peruano Universitario, el chileno Coquimbo Unido y Deportes Tolima de Colombia.

Por otra parte, Bava fue consultado sobre los motivos que llevaron a que la directiva de Nacional lo eligiera para reemplazar a Jadson Viera y dijo que imagina que fueron a buscar a un entrenador que conoce tanto el fútbol uruguayo como el club y que estaba disponible.

El director técnico nacido en Montevideo en agosto de 1981 dejó el paraguayo Cerro Porteño el pasado 19 de marzo, luego de casi seis meses de trabajo en los que conquistó la liga y la supercopa.

Anteriormente, Bava dirigió a Liverpool de su país, a León de México y al colombiano Independiente Santa Fe.

En Uruguay conquistó un Torneo Apertura, un Torneo Intermedio, un Torneo Clausura, una Supercopa Uruguaya y un Campeonato Uruguayo, mientras que en Colombia ganó un Torneo Apertura.

Ahora, el exportero reemplazará en Nacional a Viera, quien dejó el club tras 16 encuentros de los que solo ganó cinco y fue campeón uruguayo luego de vencer a Peñarol en la final.

Durante su etapa como jugador del Tricolor, Bava disputó 189 encuentros y fue campeón uruguayo en cinco oportunidades. EFE

Jorge Bava Nacional de Uruguay Cerro Porteño
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