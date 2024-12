Javier Domínguez ya se entusiasma

Solamente restan detalles en su contrato y que el Franjeado pueda pagar las prohibiciones impuestas por FIFA para que arribe a la Villa. En charla con Tigo Sports, Domínguez expresó su ilusión: “¿A quién no le gustaría jugar en Olimpia? Si se da, sería un paso muy importante en mi carrera. Uno se pone a pensar, ¿quién no se ilusionaría en jugar una copa con Olimpia? Ojalá se pueda dar”, dijo el volante de 24 años, que se inició en Luqueño.

El buen año de Domínguez fue fundamentalmente por encajar de gran forma en el esquema del Gallo Norteño, algo que valoró el volante: “Me destaqué gracias al grupo, a la familia que armamos en el 2 de Mayo”, equipo con el que también ascendió a Primera en el 2023.

Además, Domínguez no titubeó en dar por cierto los rumores que hablaban de él y su probable transferencia: “El rumor de Olimpia salió muy temprano, fue cierto que a principio de año quisieron llevarme, pero no salió, ahora se están manejando con mi representante. Está por buen camino, tampoco es algo cerrado; mientras no haya una firma, no hay nada seguro”.

Con Domínguez y Antonio Bareiro, el Decano tiene cerrados los acuerdos de palabra, y firmarían en enero.