Reporteros Gráficos, Popular, Filial Luque y Olimpia Media por un lugar en la final del torneo del CPDP

Este jueves, se pone en marcha las semifinales del torneo de Futsal FIFA del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguaya (CPDP) en sus categorías Copa de Oro y Plata.

Los encuentros se disputarán en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa sobre la avenida Defensores del Chaco, ciudad de Fernando de la Mora y los grandes protagonistas de la principal competencia que es la Copa de Oro son los seleccionados de Reporteros Gráficos, Filial Luque, Diario Popular y Olimpia Media. Mientras en la otra competición quedaron los equipos de Fútbol a lo Grande, Filial San Lorenzo, Sports WhatsApp y Multimedios FC.

El calendario de partidos quedó de la siguiente manera:

Copa de Plata: 20:30 FALG vs Filial San Lorenzo y a las 21:00 Mulltimedios Fc vs Sports WhatsApp.

Copa de Oro: 21:30 Filial Luque vs Olimpia Media y el cierre será a las 22:00, entre Reporteros Gráficos - Diario Popular.

Cabe destacar que en caso de empate en cualquiera de los partidos la definición se realizará desde el punto penal.

El canal de Facebook de “VR ONDA GOLES” realizará la transmisión en vivo de los partidos de la competencia principal.

