Haaland: “Messi es el mejor de siempre”

“Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión”, dijo Haaland este martes en rueda de prensa.

El noruego atendió a la prensa antes de enfrentarse al Copenhague en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

“El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador”, aseguró Haaland, en respuesta a los cambios del curso anterior a este. “Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No”.

Sobre su salud mental, Haaland manifestó que ha estado trabajando mucho en ello porque ha sido un reto para él desde que era joven.

“Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”. EFE