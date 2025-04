Guaraní empata para alegría de Libertad

Para seguir a ocho unidades de Libertad, a Guaraní no le quedaba otro camino más que el de la victoria frente a un General Caballero JLM de floja campaña. Y el encuentro no ofreció mucho. Los conjuntos no estuvieron finos al momento de generar acciones de peligro y la primera etapa se fue sin goles.

Aldo Maíz y William Mendieta, intentaron encontrar el arco sin éxito para el equipo aurinegro; por el otro lado, para el conjunto local, Nicolás Maná y Ronald Roa quisieron romper la paridad con tiros desde fuera del área.

SEGUNDO TIEMPO PAREJO

Guaraní llegó al gol en la segunda mitad, aunque fue anulado por posición adelantada. El complemento estuvo más interesante, pero la falta de ocasiones fue una constante.

La jugada clave la protagonizó el portero Táles a los 89’ al impedir el tanto de Diego Fernández. El partido llegó a su fin y el empate no se pudo romper. Guaraní sigue como escolta, aunque a 10 unidades del puntero Libertad, que fue el gran ganador de la fecha, y General Caballero JLM sumó un punto después de tres caídas seguidas.