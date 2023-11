Fredy Colmán se emociona hasta las lágrimas

Fredy Colmán, nacido un 8 de agosto de 2005 en Coronel Oviedo, de 18 años, hizo su debut profesional este martes en la victoria de Olimpia por 2-1 sobre el Sportivo Luqueño en el estadio Tigo Manuel Ferreira por la fecha 19 del torneo Clausura 2023.

En contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el juvenil franjeado se mostró feliz y dijo que se emocionó hasta las lágrimas.

“Es algo único, me emocioné hasta las lágrimas cuando luego del partido me encontré con mi familia”, dijo.

Y agregó: “Estaba muy ansioso de debutar, tenía un poco de nervio pero pude controlar eso y terminé haciendo la asistencia para el gol”.

También se refirió a la charla que mantuvo con el técnico Francisco Arce tras el partido. “Cuando salí de la cancha me dijo súper bien, luego del partido ya no le puede hablar porque me tocó ir al doping”, acotó.

El próximo partido del Decano será este sábado desde las 18:30 ante el Sportivo Ameliano en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa por la fecha 20 del campeonato.