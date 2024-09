Expectativas por el proyecto

Isidro Pitta, delantero del Cuiabá de Brasil, que tuvo su primera citación expuso acerca de lo que significa la chance de vestir la Albirroja: “Muy emocionado por mi primera convocatoria, estoy afrontando de la mejor manera, con mucha responsabilidad y felicidad, tratando de disfrutar de lo mejor y ayudar”.

Acerca de lo que son sus primeros momentos como seleccionado, el ofensivo explicó: “Me encontré con un grupo muy bueno, hay jugadores de muchísimo nivel, estoy muy feliz de estar acá”.

Acerca de su momento, destacándose con goles en Brasil, Pitta argumentó: “Uno trabaja para ser llamado a la Selección, este es el momento justo, vengo haciendo un buen trabajo en el club. Estoy de la mejor manera y las ganas que nunca van a faltar, ganas de querer ganar, ganas de pelear todas las pelotas, esas son mis principales características de juego”.

CONFIADOS. El experimentado defensor, Junior Alonso, conocido de Gustavo Alfaro ya que coincidieron en Boca Juniors de Argentina expuso: “Estamos con expectativas nuevas ya que el entrenador es nuevo, tiene nuevas ideas; ya se ha comunicado con nosotros y nos habló de sus ideas”.

Alonso también refirió acerca de los próximos juegos: “Ambos serán bastante difíciles, pero confiamos en conseguir cosas buenas, queremos iniciar de buena manera esta nueva etapa”, remarcando que “siempre dependemos de la gente, también. Si se consigue el objetivo, que es llegar al Mundial, vamos a estar todos contentos”.

A su vez, el lateral Blas Riveros apuntó con relación a su convocatoria: “Trabajé mucho para que llegue este momento, y me llena de orgullo regresar a la Selección. Se vienen juegos difíciles, pero el plantel tiene nivel y confiamos en el entrenador ya que cuenta con mucha experiencia”.

“Se me da después de un tiempo importante, creo que me preparé de buena manera y me ayudó mucho estar en una liga competitiva como la de Argentina para volver a la Selección Nacional”.