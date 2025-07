Éver Almeida se va “tranquilo y contento” del Mushuc Runa

El entrenador paraguayo Éver Hugo Almeida dejó la dirección técnica del Mushuc Runa Sporting Club de la Primera División de Ecuador.

Pese a la extraordinaria campaña en Copa Sudamericana, los malos resultados en el campeonato local hicieorn que Almeida deje el cargo.

En charla exclusiva con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Almeida sostuvo: “En el campeonato no anduvimos bien, no hemos podido engranar, caímos en un bache y no pudimos salir. Llegamos a un acuerdo con el presidente, de por ahí viene otra gente y lo puede sacar adelante”.

Aseguró que se “va bien” del club, donde dejaron cosas importantes. “Me voy tranquilo y contento, porque hicimos una gran campaña acá, estamos bien”, añadió.

Mushuc Runa marcha penúltimo en el campeonato ecuatoriano, en zona de descenso, con 17 puntos en 21 partidos, producto de 4 victorias, 5 empates y 12 derrotas. En el plano internacional está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde medirá al Independiente del Valle.