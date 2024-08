Estrictos controles para el superclásico del domingo

Cerro Porteño y Olimpia protagonizarán una nueva fiesta del fútbol paraguayo este domingo desde las 16:30 en La Nueva Olla por la fecha 6 del torneo Clausura 2024.

Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), charló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, comentó que están trabajando con la Policía Nacional y con las autoridades para que el clásico salga de gran forma.

“Cerro solicitó vía nota que la gente de Olimpia no ingrese con bombos y banderas”, comentó el directivo de la APF.

El comisario Mario Lesme, jefe del Departamento de Seguridad, confirmó que serán distribuidos de forma estratégica 2.500 efectivos alrededor del estadio del club azulgrana.

Miembros de la Policía también realizarán controles en los transportes públicos que circulen por las cercanías de La Nueva Olla, antes y después del encuentro, como medida de prevención ante la disputa del clásico del fútbol paraguayo.

Según la ley 1.866 por la no violencia, en los estadios y zonas aledañas algunas normas de conducta establecen no portar armas de cualquier tipo, ni llevarlas en el vehículo; no ingresar al estadio con petardos o bombas, ni disfrazado. También está prohibido el ingreso en estado etílico.