Antolín Alcaraz se despidió del fútbol profesional. A los 41 años el defensor central colgó los botines en Olimpia, pero antes quiso analizar lo que fue un año muy negro para el equipo, que sin dudas buscaba ser mejor.

“No era lo que nos propusimos en el año, el no clasificar a un torneo tan importante donde Olimpia siempre estuvo acostumbrado es un fracaso para todos. No se puede mirar para atrás, sino que apuntar con positivismo al futuro; con grandes expectativas a la Sudamericana que se pueda hacer; una gran campaña ahí y se traiga ese trofeo que le falta al club”, expresó Alcaraz hablando con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Otro aspecto que abordó Alcaraz sobre la actualidad del Decano fue la salida intempestiva de Sergio Otálvaro, Alejandro Silva e Iván Torres, con quien obtuvo múltiples títulos.

“Más allá de los últimos episodios, no podemos dejar de lado tantos años y cosas que pasaron dentro del club, consiguieron cosas importantes, han aportado eso. Creo que se hubieran despedido con una mejor imagen, no vale la pena manchar tantos años por ciertos momentos puntuales”, recalcó el ex central de la Selección Nacional.

Por último, Antolín recordó su paso por la Albirroja, donde disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, que lo calificó como lo mejor que le pasó en su carrera.