Encarnación FC arranca operativo y el sueño de ser de Primera

Por Antonio Rolín - Corresponsal Encarnación (Itapúa)

Con la presentación de su escudo, Encarnación FC (Fútbol Club), arrancó oficialmente su operativo Intermedia 2024 y el sueño de ser Primera del fútbol paraguayo. Se trata de un símbolo cargado de pasión, historia y el espíritu futbolero de la ciudad de Encarnación que llevará en el pecho la casaca albirroja representando al Departamento de Itapúa.

La presentación del escudo se realizó en el Hotel La Trinidad de Encarnación y contó con la presencia de directivos de la Liga Encarnacena encabezado por el presidente Jorge González, autoridades municipales y departamentales, dirigentes de los clubes locales, amantes del fútbol e invitados especiales. Llamó la atención la ausencia del Gobernador de Itapúa- Javier Pereira y del Intendente de Encarnación- Luis Yd.

La elaboración o diseño del escudo del nuevo club que representará a la capital de Itapúa en la Divisional Intermedia, es producto de un concurso que fue convocado por directivos de Encarnación FC, del que participaron un total de 40 talentosas personas donde resultó ganador el diseño realizado por Fernando Espínola, un joven que trabaja como agente inmobiliario y además es apasionado del diseño gráfico.

El mismo ganador del concurso tuvo a su cargo la presentación del escudo y los detalles del cual se compone. En el escudo resaltan los colores de la Selección Encarnacena y de nuestro país, el rojo, blanco y azul, como también elementos que caracterizan a la ciudad como ser los edificios antiguos ubicados en la costanera y playa San José, el puente internacional San Roque González de Santa Cruz y el propio Rio Paraná.

Cabe señalar que Encarnación participará del torneo de la División Intermedia 2024, gracias a su consagración como campeón en la Interligas 2022, ganando su primera estrella nacional. De esta manera inicia el sueño de ser de primera.

En el marco de la presentación del escudo, el presidente de la Lic. Jorge Gabriel González, destacó que no es solamente Encarnación Fútbol Club, ni la Liga Encarnacena de Fútbol, sino que toda la ciudadanía debe tener sentido de pertenencia ya que el fútbol es la mejor industria que existe y no contamina.

“Vamos a hacer el máximo empeño siempre respetándonos como atletas, personas, ciudadanos, todo suma, todo vale, todo importa, quiero que todos tengamos el sentido de pertenencia, Encarnación Futbol Club va a llevar la bandera y debe ser de todo Itapúa sin distinción. El escudo que presentamos es muy importante porque irá sobre el corazón, un lugar privilegiado, y viene para quedarse y ser protagonista, porque “queremos ser de Primera, siempre soñamos llegar a la Intermedia, se llegó, y ahora soñamos con ser de Primera, eso depende de todos”, indicó González.

Con relación al cuerpo técnico, el presidente de Encarnación FC, manifestó que la dirección técnica estará encabezada nuevamente por Joel Maidana, quién logró el título de interligas con Encarnación. El mismo contará con un equipo de ayudantes al que se sumará un preparador físico brasileño.

Cabe señalar que Encarnación FC contará con seis categorías, Sub15, Sub16, Sub17, Sub18, Reserva y la Primera, por lo tanto, requiere de un cuerpo técnico compacto e integrado, técnico principal, ayudante, preparador físico, kinesiólogo y psicólogo deportivo para la formación de los chicos.

“Si ellos no llegan a ser futbolistas de Primera División o no son exitosos en el fútbol, van a ser ciudadanos con formación integral que van a ser útil a su familia, a su barrio, a su ciudad, a su departamento, a su país, por eso el fútbol no solo es jugar fútbol, sino que deja ciudadanos con mucho respeto, mucha vocación de servicio y preparación como ser humano”, destacó Jorge González.

Por otro lado, en la ocasión se lanzó a la venta de butacas en la Liga Encarnacena de Fútbol, dónde los primeros 100 amigos que adquieran tendrán estacionamiento privado y las butacas son preferenciales y van a ser personalizadas para disfrutar de los partidos que jugará de local. El costo es de 2.000.000 de guaraníes, que inclusive se puede pagar en cuotas. Luego irán anunciando otras formas de ayudar al club para solventar el alto presupuesto requerido para el torneo. Los trabajos de preparación del plantel se iniciarán en el mes de enero. Asimismo, Encarnación aguarda el respaldo del empresariado encarnaceno e itapuense, a fin de poder solventar la campaña.

“El impacto económico y social que genera el fútbol es impresionante, Encarnación FC necesita más de 100 jóvenes que formen parte de las inferiores, esos son chicos y jóvenes que van a ser alejados de los vicios, de las drogas, y detrás de ellos van a ver otros que se van a esforzarse más, entonces el impacto es mucho más, se habla de que la Municipalidad de Encarnación invierte como 3.000 o 4.000 millones de guaraníes en atender a esos chicos en riesgo y algunos ya adictos. Así que invertir en el fútbol señores creo que es lo mejor que podemos hacer, el fútbol es bienestar para la sociedad, más allá del deporte, más allá del fanatismo, disfrutemos de este momento de que Encarnación es de Intermedia y que hoy arranca el sueño de que Encarnación sea de Primera”, manifestó el DT Joel Maidana.