En marcha la Libertadores de playa

Por Paraguay competirán los equipos de Presidente Hayes (campeón defensor), Libertad (monarca de la Superliga) y San Antonio (subcampeón de la Superliga).

El conjunto de San Antonio por la fecha 1 mide hoy a Sampaio Correa de Brasil desde las 13:45, mientras que Libertad enfrenta a Victoria Andrés de Ecuador desde las 17:45, y cierra Presidente Hayes contra Hamacas de Bolivia desde las 19:00.

Mañana en la ronda 2, los juegos de los nacionales son: San Antonio vs. Accasuso de Argentina (13:45), Libertad vs. Antoquia de Colombia (17:15) y Presidente Hayes vs. Unión Lurín de Perú (19:00). El martes 5, por la ronda 3: San Antonio vs. Cerrito de Uruguay (13:45), Libertad vs. Camba Pizzero de Chile (17:15) y Hayes vs. Guaicamacuto de Venezuela (19:00). Avanzan a cuartos de final los dos mejores de cada serie más los dos mejores terceros. El torneo será hasta el viernes 8 de diciembre.