El sueño cumplido de Hugo Adrián Benítez

En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el atacante expuso: “Es algo único, logré el título, que era un sueño que tenía y se me dio a corto plazo”.

Para el joven de 21 años “es inexplicable el sentimiento que me genera, terminar de esta manera el campeonato, integrando un grupo maravilloso y con el título de campeón con el club del cual soy hincha”.

El delantero, quien debutó este año en Primera, se ganó un lugar bajo la conducción de Martín Palermo, luego de destacar como goleador en la Reserva: “A principio de año quería salir del club, porque necesitaba minutos y no se me estaba dando tiempo para mostrar mi juego; allí surgió la posibilidad de ir al 12 de Junio, pero luego el profe Palermo me atajó y me dio la chance de subir a Primera”.

Benítez, quien debutó el 20 de julio ante Guaraní (1-1 en el Este, fecha 1 del Clausura) se mostró agradecido, por el apoyo recibido por parte de los referentes del equipo: “Los compañeros me supieron acompañar bien hasta acomodarme en Primera, también el entrenador apostó por mí y me brindó la oportunidad de mostrarme y confió en mi juego”.

Remarcó especialmente que “Richard Ortiz es mi padre en la cancha, me protege, pero me reta mucho también cuando fallo; algunas veces los compañeros ya se enojan cuando me protege mucho; me dicen Hugo Ortiz (risas)”.

Acerca de sus compañeros del ataque, detalló: “Derlis es un crack dentro y fuera de la cancha, da gusto jugar con gente así, un jugador extraordinario, que por una cuestión de lesiones no pudo mostrar lo mejor de su juego y Lucas (Pratto) es extraordinario del cual aprendo mucho”.

REVELACIÓN. El delantero iteño Hugo Adrián Benítez es una de las revelaciones de Olimpia en el Clausura, logró la consagración en su debut en Primera.

“En un abrir y cerrar de ojos se me dio este año; agradecido con la familia, en especial con mi abuelo que me dio todo”.

Familia olimpista

Adrián Sánchez, abuelo del jugador de Olimpia, valoró el momento de Hugo, en charla con Fútbol a lo Grande: “Desde que nació estuvo conmigo, soy su papá y abuelo, el que le inculcó el fútbol y eso me deja muy feliz”.

Para la familia, el título tiene un sabor especial, a lo que analizó: “Somos muy olimpistas, y el sueño era jugar en el club, siempre tuvo ofertas para salir, pero su sueño era llegar a Primera. Su deseo era debutar con Olimpia y gracias a su perseverancia lo logró”. Agradeció a Jorge Gua-sch y Mauro Caballero.

LA FRASE: “Siempre fui delantero, mis características son las que fui mostrando en el torneo, me gusta mucho la lucha, ir al choque y lograr goles”.

LAS CIFRAS:

2 goles en 19 juegos disputados en el semestre suma el atacante Hugo Adrián Benítez con Olimpia.

1.219 minutos en cancha registró Hugo Benítez en el Clausura, jugando de titular en 17 duelos y de suplente en 2.