El Furacão presentó a Gamarra y Benítez

El zaguero nacional Mateo Gamarra fue anunciado este martes en el Athletico Paranaense. El jugador de 23 años firmó con su nuevo equipo por cuatro temporadas y significó para el Decano un importante negocio.

El cuadro de Curitiba pagó la suma 3.200.000 dólares por la adquisición de 75% de la ficha del jugador.

“Estoy muy feliz. Quiero agradecer a todos en el Athletico Paranaense por recibirme como me recibieron aquí. Me sentí muy bienvenido aquí. Y solo eso me hizo tener un cariño inmenso por el club”, dijo el jugador en la nota de presentación.

TURNO DEL CRACK. Minutos después fue presentado Romeo Benítez, que firmó por cinco temporadas con el conjunto brasileño. Benítez irá al Furacão por USD 3.000.000 desde Guaraní, por el 80% de la ficha.

🫡 Sargento no Furacão! Bem-vindo, Mateo Gamarra!

🌪️ O zagueiro de 23 anos estava no Olimpia e assinou contrato válido por quatro anos.#Athletico pic.twitter.com/YXT4ms2T0Z — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 19, 2023