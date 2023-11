El Everton apunta al City tras la pérdida de diez puntos

Según la comisión, el Everton perdió en la temporada 2021-2022 124,5 millones de libras, lo que excede el límite de 105 millones a tres años que permite la competición.

“El Everton está en shock y decepcionado por la decisión de la comisión de la Premier League. El club cree que la comisión ha impuesto una sanción deportiva injusta y claramente desproporcionada. El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League”, dijo el club en un comunicado.

“El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente con la información que ha dado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El club no reconoce el veredicto de que no ha actuado con buena fe y no entiende que esto se haya utilizado como acusación por parte de la Premier League durante el procedimiento. La dureza y la severidad de la sanción no es un justo y razonable reflejo de las pruebas dadas”.

“El club seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos relativos a las normas de sostenibilidades y beneficios de la Premier League”, apuntó el Everton. EFE