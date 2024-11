El capitán que no abandonó el barco

El experimentado mediocampista confesó que estuvo muy cerca de partir del club por las críticas y deudas que tenían con él.

“Me quise ir en su momento porque había muchas críticas. No estábamos bien en el club, todos se querían ir, es la realidad. Hubo mucha deuda (económica), y uno depende de eso también, cada quien quiere cobrar su platita, por eso trabajamos”, dijo el volante de 34 años.

A lo que sumó: “Este club me dio todo, desde que llegué, me gané el cariño de la gente. Eso ayuda mucho también; aparte de ser olimpista, estoy en mi casa. Todo lo que tengo es gracias al club. Me encantaría retirarme acá”.

También está el gran deseo de levantar la cuarta Libertadores para Olimpia, algo por la que se peleó bastante en los últimos años, pero que quedó trunco en fases eliminatorias, como en el 2023, en cuartos. Además, tiró que “pasan los años y siempre estoy, siempre aparezco en los partidos importantes. Me motivan y me ayudan las críticas”.

CIFRA. 10 títulos alcanzó Richard Ortiz vistiendo la camiseta de Olimpia: 2 Apertura, 6 Clausura, 1 Copa Py y 1 Supercopa.