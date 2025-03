Domingo a lo grande

Cerro Porteño y Olimpia, Olimpia y Cerro Porteño, en el orden que usted prefiera.

Estamos hablando de los dos equipos más representativos de nuestro país, que disputarán sus respectivos compromisos correspondientes a la fecha 8 del torneo Apertura 2025 el día de hoy.

El primero en entrar en acción será el Ciclón de Barrio Obrero, que desde las 18:15 enfrenta al siempre difícil General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Ka’arendy.

El Azulgrana, que viene de ganar entre semana por Copa Libertadores, necesita imperiosamente volver a la victoria en el torneo casero tras dos derrotas consecutivas (2-1 vs. Olimpia y 1-0 vs. Guaraní), buscando ganar para no quedar tan relegado en la tabla.

El Rojo mallorquino, por su parte, llega a este juego hilando tres partidos sin conocer la derrota (triunfo 3-0 vs. Luqueño y empates 0-0 ante Trinidense y 1-1 ante Olimpia).

Los de Troadio Duarte también buscarán los tres puntos para sumar en la tabla del promedio.

Atracción en Itauguá. Olimpia, que viene de empatar en Mallorquín, apuesta todo al triunfo haciendo de local en el estadio Luis Salinas ante el 2 de Mayo (20:30), que está pasando por un momento complicado.

Martín Palermo, DT franjeado, perfila como titular a Darío Benedetto como principal novedad en el onceno.

El Franjeado sabe que es una oportunidad única para acercarse al líder Libertad, que ayer tropezó ante Trinidense.