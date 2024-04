Despiden a Germán Burgos tras sus “comentarios inadecuados”

La plataforma Movistar Plus+ prescindió de su colaborador Germán ‘Mono’ Burgos tras los “comentarios inadecuados sobre el jugador Lamine Yamal” que el exguardameta argentino vertió en un programa el miércoles por la tarde, previo al partido PSG-FC Barcelona de Liga de Campeones.

“Movistar Plus+ y Germán ‘El Mono’ Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios”, señaló la cadena en un comunicado.

La medida se toma “en cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio”, precisó la cadena.

En dicho programa, sobre unas imágenes de Yamal dando toques al balón en el calentamiento, Germán Burgos comentó: “Si no le va bien termina en un semáforo”.

Como consecuencia de estas palabras que consideraron ofensivas, ni el PSG ni el FC Barcelona atendieron a los micrófonos de Movistar Plus+ tras el encuentro, que el equipo catalán ganó 2-3.

La cadena y Burgos pidieron entonces disculpas y el argentino hizo pública a primera hora de ese jueves una declaración en la que volvía a pedir perdón.

“Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”, indicó en un texto.

“Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario”, añadió.

Burgos concluyó: “El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!”.

Movistar Plus+, por su parte, condenó “cualquier tipo de discriminación” y anunció “las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse”, concretadas horas después con la ruptura del vínculo con Burgos. EFE