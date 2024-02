Desean cortar la racha

Cerro Porteño mide a Sol de América en Sajonia, hoy a partir de las 20:45, buscando retomar la senda del triunfo, luego de frenarse en las últimas cuatro fechas.

El Azulgrana, que consiguió su última victoria en la fecha 2 (4-1 ante Ameliano), arriba al choque luego de igualar ante Olimpia por 1-1 en el mismo escenario, más 1-1 vs. Libertad, 2-2 vs. General y 3-0 vs. 2 de Mayo (en Tribunales).

En el Ciclón está para sumar minutos Cecilio Domínguez, ausente en las últimas dos fechas por dengue. Si bien el atacante no será de la partida titular, sí estará entre los suplentes.

El entrenador Víctor Bernay apuesta por el buen momento de los campeones de la Sub 23, utilizando a cuatro en el equipo titular (solo el arquero Talavera no jugará).

Por su parte, el Danzarín, que tropezó en el debut de Humberto García como DT ante Libertad (1-2), necesita empezar a ganar, porque aún no lo ha conseguido este año y está último en las tablas.

CIFRA. 1-0 venció Cerro Porteño a Sol de América en su último enfrentamiento, el 30 de setiembre de la temporada 2022.