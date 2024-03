Deschamps cree “complejo” que Mbappé pueda estar en los Juegos

El seleccionador francés, Didier Deschamps, consideró “complejo” que Kylian Mbappé pueda cumplir su sueño de disputar los Juegos Olímpicos de París, sobre todo por su cambio de club tras dejar el París Saint-Germain.

“Mi experiencia como jugador me dice que es complejo encadenar dos competiciones en un verano sin vacaciones y, luego, empezar tu campeonato con el club que te paga”, señaló el técnico en la rueda de prensa en la que dio la última convocatoria de Francia antes de la Eurocopa.

Mbappé, de 25 años, ha mostrado en numerosas ocasiones su deseo de ser uno de los tres jugadores por encima de los 23 años que integrarán la selección olímpica francesa para los Juegos que comenzarán en su ciudad natal el 26 de julio.

Deschamps indicó que las cosas se complican par un jugador que “cambia de club y de entrenador”, como parece que hará Mbappé, que ha comunicado al PSG que no seguirá la próxima temporada y que, según diversos medios, negocia con el Real Madrid.

El seleccionador recordó que en los pasados Juegos de Tokio la mayor parte de los clubes franceses se negaron a ceder a sus jugadores a la selección sub-23, sabiendo que tienen esa posibilidad porque la cita olímpica no coincide con las fechas FIFA, en las que sí están obligados a hacerlo.

“Ahora los clubes franceses parecen más sensibilizados porque los Juegos son aquí, pero creo que a los clubes franceses eso no les incumbe”, indicó Deschamps.

El seleccionador recordó que la prioridad es la Eurocopa de Alemania, en cuyo equipo tiene un puesto asegurado Mbappé, y mostró su deseo de que para cuando se concentren con vistas a esa competición ya se conozca qué tres jugadores de más de 23 años integrarán el equipo olímpico que convocará Thierry Henry.

El técnico aseguró que habrá “dificultades físicas y fisiológicas” para quienes acudan a ambas competiciones y recordó que la Eurocopa se jugará justo después de la temporada regular con los clubes “sin vacaciones”.

“En algún momento tendrán que descansar, a meno que sus clubes les permitan incorporarse a finales de septiembre”, dijo.

Deschamps deseó “buena suerte” a Henry para obtener el permiso de los clubes en la elaboración de su lista que, dijo, “tiene que hacerse con el objetivo de tener el mejor equipo posible”, dejando entender que el factor fatiga será tenido en cuenta.

El seleccionador indicó que la decisión del entrenador del PSG, Luis Enrique, de quitar minutos de juego a Mbappé después de que este asegurara que no seguirá en el club la próxima campaña puede beneficiarle porque ganará frescura en la Eurocopa.

“Encadenar muchas semanas con tres partidos genera fatiga al final de la temporada. Cuanta menos haya, mejor”, dijo Deschamps, quien aseguró que no tiene inquietud sobre el estado físico de Mbappé.

Además, afirmó que no quiere inmiscuirse en los asuntos de Luis Enrique, pero bromeó: “Si puede dar más minutos a Kolo Muani me iría bien”.

Consciente de que Mbappé “siempre atrae mucha atención”, Deschamps aseguró que los debates sobre su futuro no afectarán mucho a la concentración de la selección, aunque afirmó que está esperando “que las cosas se hagan oficiales para que sean claras y definitivas”.

En términos similares se pronunció el seleccionador sub-23, que anunció su última lisa de convocados antes de los Juegos.

“El problema es que no depende de nosotros. Los equipos necesitan a los jugadores desde el inicio de temporada y creo que los clubes extranjeros no piensan en los Juegos como los de aquí, piensan en ellos. Habrá negociaciones, pero la última palabra la tienen ellos”, dijo Henry.

Además, aseguró que las cosas son “todavía más complejas” cuando hay cambios de club. “Puedes llegar a un acuerdo con un club, pero si luego cambia de club las cosas no están seguras”, señaló.

Henry indicó que le gustaría tener “a todos los jugadores de la selección absoluta”, pero reconoció que eso será complicado.

Otros futbolistas, como el del Atlético de Madrid Antoine Griezmann o el del Milan Olivier Giroud, también han mostrado su interés en disputar los Juegos, pero el seleccionador de las categorías inferiores indicó que también necesitan el aval del club.

La presencia de Mbappé en los Juegos parece más difícil cada día e, incluso, el jugador ha ido desinflando esa expectativa.

En su última entrevista sobre este asunto, publicada por la revista GQ hace unos meses, aseguraba: “Estoy en un momento de mi carrera en el que no me gusta forzar las cosas. Si me dejan jugarlos, iré con mucho gusto, si no, lo entenderé”. EFE