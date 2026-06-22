Deportivo SYC se consagró campeón de la segunda etapa

La competencia congregó a los principales exponentes de la natación paraguaya en cuatro jornadas de alto nivel técnico, emoción y espíritu deportivo.
Durante el certamen se vivieron carreras sumamente disputadas, destacadas actuaciones individuales, nuevas marcas y excelentes resultados que reflejan el crecimiento sostenido de la natación nacional y el compromiso permanente de atletas, entrenadores, dirigentes y familias que forman parte de la comunidad acuática del país.
En la clasificación general por equipos, el Centro Deportivo SYC Paraguay se consagró campeón de la competencia con 1.189,50 puntos, seguido por Club Olimpia con 967,50 puntos y Club Benjamín Hockin, que completó el podio con 600 puntos.
Clasificación General por Equipos
Centro Deportivo SYC Paraguay – 1.189,50 puntos
Club Olimpia – 967,50 puntos
Club Benjamín Hockin – 600 puntos
Club Deportivo de Puerto Sajonia – 541 puntos
Club Apunto Deportes – 266 puntos
Pececitos de Jesús Natación – 254 puntos
Club Internacional de Tenis – 163 puntos
Centro Social de Encarnación – 149 puntos
Club Centenario – 142 puntos
Pacífico Natación Club – 41 puntos
Club Deportivo Emanuel – 14 puntos
Mejores Marcas por Puntos World Aquatics
Infantil B Damas
Kiara Acosta (Apunto Deportes)
50 metros espalda: 32.13
584 puntos
Infantil B Caballeros
Benjamín Insfrán (Pececitos de Jesús Natación)
400 metros libre: 4:19.19
611 puntos
Juvenil A Damas
Chiara Peralta (Club Benjamín Hockin)
100 metros libre: 59.23
665 puntos
Juvenil A Caballeros
Santiago Codas (Centro Deportivo SYC Paraguay)
50 metros libre: 23.98
663 puntos
Juvenil B Damas
Lara Giménez (Club Benjamín Hockin)
50 metros espalda: 30.67
671 puntos
Juvenil B Caballeros
Bruno Heinichen (Centro Deportivo SYC Paraguay)
100 metros espalda: 58.50
686 puntos
Mayores Damas
María José Arrúa (Club Deportivo de Puerto Sajonia)
50 metros espalda: 30.55
679 puntos
Nicole Rautemberg (Centro Deportivo SYC Paraguay)
50 metros libre: 26.85
679 puntos
Mayores Caballeros
Charles Hockin (Club Internacional de Tenis)
100 metros espalda: 56.62
756 puntos
La Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos felicita a todos los clubes participantes, atletas, entrenadores, jueces y colaboradores por el compromiso demostrado durante la competencia, destacando el esfuerzo conjunto que continúa fortaleciendo el desarrollo de la natación paraguaya y proyectando nuevos desafíos para la presente temporada.