Deportivo SYC se consagró campeón de la segunda etapa

La competencia congregó a los principales exponentes de la natación paraguaya en cuatro jornadas de alto nivel técnico, emoción y espíritu deportivo.

Durante el certamen se vivieron carreras sumamente disputadas, destacadas actuaciones individuales, nuevas marcas y excelentes resultados que reflejan el crecimiento sostenido de la natación nacional y el compromiso permanente de atletas, entrenadores, dirigentes y familias que forman parte de la comunidad acuática del país.

En la clasificación general por equipos, el Centro Deportivo SYC Paraguay se consagró campeón de la competencia con 1.189,50 puntos, seguido por Club Olimpia con 967,50 puntos y Club Benjamín Hockin, que completó el podio con 600 puntos.

Clasificación General por Equipos

Centro Deportivo SYC Paraguay – 1.189,50 puntos

Club Olimpia – 967,50 puntos

Club Benjamín Hockin – 600 puntos

Club Deportivo de Puerto Sajonia – 541 puntos

Club Apunto Deportes – 266 puntos

Pececitos de Jesús Natación – 254 puntos

Club Internacional de Tenis – 163 puntos

Centro Social de Encarnación – 149 puntos

Club Centenario – 142 puntos

Pacífico Natación Club – 41 puntos

Club Deportivo Emanuel – 14 puntos

Mejores Marcas por Puntos World Aquatics

Infantil B Damas

Kiara Acosta (Apunto Deportes)

50 metros espalda: 32.13

584 puntos

Infantil B Caballeros

Benjamín Insfrán (Pececitos de Jesús Natación)

400 metros libre: 4:19.19

611 puntos

Juvenil A Damas

Chiara Peralta (Club Benjamín Hockin)

100 metros libre: 59.23

665 puntos

Juvenil A Caballeros

Santiago Codas (Centro Deportivo SYC Paraguay)

50 metros libre: 23.98

663 puntos

Juvenil B Damas

Lara Giménez (Club Benjamín Hockin)

50 metros espalda: 30.67

671 puntos

Juvenil B Caballeros

Bruno Heinichen (Centro Deportivo SYC Paraguay)

100 metros espalda: 58.50

686 puntos

Mayores Damas

María José Arrúa (Club Deportivo de Puerto Sajonia)

50 metros espalda: 30.55

679 puntos

Nicole Rautemberg (Centro Deportivo SYC Paraguay)

50 metros libre: 26.85

679 puntos

Mayores Caballeros

Charles Hockin (Club Internacional de Tenis)

100 metros espalda: 56.62

756 puntos

La Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos felicita a todos los clubes participantes, atletas, entrenadores, jueces y colaboradores por el compromiso demostrado durante la competencia, destacando el esfuerzo conjunto que continúa fortaleciendo el desarrollo de la natación paraguaya y proyectando nuevos desafíos para la presente temporada.