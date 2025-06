Cristiano no habla de una posible retirada

“Mi lema ha sido vivir el presente y no pensar demasiado en el futuro. Ha salido bien porque estoy disfrutando. No te voy a engañar, sé que no me quedan muchos años. Pero en ese momento estoy disfrutando. Aunque claro que puede pasar que un día me levante y sienta que no quiero jugar más”, aseguró.

Cristiano eludió una pregunta acerca de la posibilidad de que llegue a un acuerdo para jugar el Mundial de Clubes y dijo que en estos momentos no quería hablar de ello pues está concentrado con la selección.

“En este momento no quiero hablar de eso. Estoy con la selección, ha habido contactos pero no voy a ir”, aseguró.

La final para Cristiano es la posibilidad de volver a obtener un título, algo a lo que durante muchos años estuvo acostumbrado.

“He sentido nostalgia por volver a levantar un trofeo, sí. Pero hay años en los que no se gana y son parte del fútbol, no siempre se puede ganar. Mañana es la última oportunidad de la temporada. Va a ser un partido difícil, pero es posible”, añadió.EFE