Coto asegura no “ver fantasmas”

“No hay que sacarles méritos a los equipos que están peleando arriba por el campeonato, y nuestro equipo se está esforzando a lo máximo, y no vemos los fantasmas que ven en otros lados”, apuntó el presidente franjeado.

Acerca de lo que dejó el juego entre Cerro y Libertad, que tuvo un polémico desarrollo, el dirigente explicó: “No soy defensor tampoco del Departamento de Árbitros, pero para mí no es penal. A nosotros mismos nos pasó en dos partidos y ni siquiera protestamos ni dijimos nada”, agregando acerca de la expulsión de Eduardo Brock: “Me parece que está bien la roja; el jugador de Cerro no se está resbalando y después le patea, primero le pisa la pantorrilla al jugador de Libertad y después se resbala. No hay mucho que discutir”.

El Decano enfrentará a Guaraní el domingo 22 (a las 19:30 en el Rogelio S. Livieres) y luego medirá a General Caballero, a lo que Nogués informó que “jugaremos en Itauguá, nos sentimos muy cómodos en el último juego allí”, cuando jugaron la Copa Paraguay ante Colegiales (3-0). Adelantó que “tenemos casi cerrada la continuidad de Facundo Zabala y Erick López”, sumando acerca de la conducción de Martín Palermo: “Tenemos un pacto de no hablar de su renovación hasta fin de año”.