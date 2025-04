Comienza la era Bustos

Hoy se inicia oficialmente, frente al Sportivo Luqueño (20:15), un nuevo ciclo en Olimpia bajo el comando del entrenador argentino Fabián Bustos, quien dejó en claro en el día de su presentación que le gusta más ganar que jugar bonito y perder.

Y resultado inmediato es lo que precisa el Decano en esta parte de la temporada, ya que se encuentra rezagado en el torneo Apertura y sin puntos en su grupo en la Copa Libertadores, por lo que empezar con un triunfo renovará el espíritu en Para Uno.

“A mí me gusta ganar y para ganar se puede jugar de distintas maneras y se puede intentar que el rival no te haga daño. ¿Con qué propuesta me gustaría? Me gustaría que el hincha se sienta identificado con los jugadores, identificado con lo que los jugadores transmiten en un partido”, señaló en rueda de prensa.

Y para ello, según las palabras del flamante adiestrador, “hay que defender bien, hay que ser agresivos en la marca, ganar en los duelos y en las pelotas divididas”. Aseguró, además, que será pragmático y se acomodará a los jugadores que tiene en el plantel, del que dice “es muy bueno”. La gran pregunta es si dará continuidad a Lucas Verza o devolverá la confianza a Marino Arzamendia, quien perdió el puesto durante el interinato de Aureliano Torres.

Sin Richard Ortiz, suspendido, el equipo de Bustos saldría con Verza o Arzamendia; Alberto Espínola, Lisandro López, Junior Barreto, Facundo Zabala; Rodney Redes, Alex Franco, Javier Domínguez, Iván Leguizamón; Derlis González y Lucas Pratto.

En tanto, Luqueño formaría con Ángel Espínola; Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Alexis Villalba, Iván Torres; Brahian Ayala, Ángel Benítez, Rubén Ríos, Julio Báez; Elvio Vera y Federico Santander.

El árbitro de este duelo de la fecha 15 del Apertura será David Ojeda; líneas: Milciades Saldívar y Julio Aranda. El encargado del VAR: Carlos Paul Benítez.

CIFRA. 22 puntos tiene Olimpia en el torneo Apertura 2025 y está en el tercer lugar de la tabla, a 12 del líder, Libertad.