Cerro Porteño mantiene viva la llama de la ilusión

La victoria frente a Guaraní y la caída de Libertad en la fecha pasada dieron esperanzas a Cerro Porteño que este viernes recibió a un General Caballero JLM que venía de golear a Olimpia. Y si bien los primeros minutos el Ciclón dominó, la visita se adelantó en el marcador.

Clementino González rompió la trampa de la posición adelantada, acomodó de pecho la pelota y despidió un derechazo esquinado imposible para Alexis Martín a los 7’. Cerro Porteño buscó reponerse rápidamente y de un penal generado por la velocidad de Gabriel Aguayo fue posible.

Federico Carrizo se encargó de la ejecución y descolocó al portero rival para emparejar las cosas a los 15’. Cerro Porteño se adueñó del juego y creó situaciones que no encontraron las redes. En gran parte por las intervenciones de Táles Wastowski.

Ventaja azulgrana y final emotivo

Tras un tiro de esquina en ataque, Sergio Araujo no dio por perdido un balón y así nació la jugada de su gol. Lucas Quintana bajó la pelota en el área grande y sin dudar, el argentino lo reventó contra la portería visitante a los 38’.

Con empuje, General Caballero JLM merodeó el empate en un par de acciones mas no ese premio no llegó. Y de contragolpe, Juan Manuel Iturbe no se animó a definir de primera y desaprovechó una gran ocasión para ampliar la ventaja antes del final del primer tiempo.

Sergio Araujo ya no arrancó en el complemento y en su lugar ingresó Robert Piris Da Motta. Cerro Porteño buscó proteger el resultado aunque los arranques de Juan Manuel Iturbe y Gabriel Aguayo siempre prometían peligro.

El General dominó, pero Cerro aguantó

Cerro Porteño se fue quedando y General Caballero JLM ganó terreno. El Ciclón por varios minutos no supo salir de su zona defensiva, le costó tener la pelota aunque no pasó por sobresaltos. De igual manera, en medio de esto, lo más claro fue un disparo de Gabriel Aguayo a los 88’.

Algunos remates débiles que fueron a parar a las manos de Alexis Martín fue todo lo que ofreció General Caballero JLM ante un Cerro Porteño que ganó tres puntos que lo mantienen ilusionado con relación al título, a dos puntos del líder Libertad que juega el sábado y dos más que Guaraní, que juega el domingo.