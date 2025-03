Cerro Porteño juega en el norte contra el 2 de Mayo

El Ciclón se presenta esta tarde en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero donde medirá al 2 de Mayo, que quiere lograr su primer triunfo en su casa. De hecho, el Gallo Norteño viene de perder 0-1 ante General Caballero y completa dos caídas de local (el anterior fue 0-2 vs. Guaraní) y tres empates (0-0 vs. Nacional; y 1-1 vs. Tembetary y Trinidense).

En tanto, el Azulgrana llega hilvanando dos triunfos consecutivos (2-0 vs. Ameliano y 0-1 vs. General) recuperándose de sus caídas anteriores vs. Guaraní y Olimpia (0-1 y 2-1). Con 14 unidades está alejado del líder.

Para este partido, el entrenador Diego Martínez tendrá ausencias de valía como el arquero Roberto Fernández, el defensa Gustavo Velázquez, más los ofensivos Iturbe, Domínguez y Da Costa.