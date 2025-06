Celso Ayala recuerda su gol ante Uruguay

Celso Ayala, voz autorizada para hablar de la Selección Paraguaya, se refirió al partido de esta noche ante Uruguay rememorando un cotejo en especial donde anotó un gol de cabeza para darle el triunfo a la Albirroja.

El 25 de abril del año 2000, por las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2002, Paraguay venció 1-0 a Uruguay en el Defensores del Chaco con un gol de cabeza de Celso Chito Ayala.

El histórico defensor albirrojo rememoró aquél duelo especial para él. “Fue un partido duro, recuerdo que eran jugadores hechos con un Daniel Passarella como entrenador”, comenzó diciendo.

El Chito indicó que no estaba en sus planes asistir a ese partido, pero hubo alguien especial que lo convenció. “Estuve un mes y medio sin jugar por una pubalgia. No quise ir y Carlos Gamarra me dijo: ‘Eju atu, nde eñembo’ynte upepe ha che rocubrita’. Y fue así, Carlos me ayudó mucho para que no sintiera tanto la molestia”, rememoró.

Celso Ayala marcó de cabeza el 1-0 al minuto 35 de la primera parte y desató la locura en el Defensores del Chaco. “Tuve la suerte de anotar ese gol, fue una alegría grande en ese entonces”, subrayó.

Por último se refirió a la actualidad de la Selección Paraguaya y de la importancia de tomar todos los cuidados ante los chrrúas. “Hoy Paraguay está bien arropado y bien firme en todas las lineas, Alfaro trabaja muy bien en eso. Sea quien sea el tecnico en Uruguay ellos salen con todo a jugar, si bien tienen lesionados y suspendidos es una seleccion de cuidado”, concluyó.