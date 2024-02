Cardona: “Supimos capear”

El presidente de Olimpia, Miguel Cardona, conversó este jueves con Urbana al Máximo y realizó un balance de lo que fueron sus años como cabeza del club, a días del traspaso de mando a Rodrigo Nogués.

Cardona destacó varios puntos, principalmente en materia económica, donde lograron reducir las deudas/demandas que tenía el club. “Cuando tomamos el club la deuda era de 72 millones de dólares, hoy quedó en 38 millones. (…) El cáncer más grande que tiene el Olimpia es su deuda”, dijo en la 106.9 FM.

En un momento de la charla, el mandamás volvió a referirse al motivo de su alejamiento, ya que no se presentó para una reelección al frente del club. “Como toda relación, hay momentos de desgastes. Me preguntan por qué te vas y yo les digo que porque me quedé sin energías y el Olimpia necesita un presidente que ofrezca el 110%”, subrayó.

“Olimpia es un club muy grande y a la vez muy complicado, nos hizo sufrir mucho, gracias a Dios supimos capear”, tiró.

Cerró la nota valorando los 19 casos de FIFA que lograron cerrar en los últimos 14 meses, los dos títulos ganados (Copa Paraguay y Torneo Clausura 2022) y la reducción de la deuda a USD 38.000.000.