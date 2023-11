Campeones del mundo: Así se preparan los padelistas paraguayos para volver a ganar

La gran conquista de los padelistas juniors de nuestro país se dio en el 2021, cuando se adueñaron de la copa mundial en México, mostrando superioridad ante España. En unos días más, jugarán de local y la meta es clara: ser campeones nuevamente. En esta nota te contaremos cómo se están preparando para el mundial de pádel que arranca el 13 de noviembre y se hará por primera vez en Paraguay.

Facundo Dehnike (sub 16), Genaro Campuzano (sub 16), Gonzálo Espinoza (sub 16), Mariano González (sub 16), Yohana Griffith (3ra Damas) y María Lujan Rivas López (sub 16); estos son los 6 atletas que representarán, una vez más, al país en el ‘FIP Juniors Padel World Championship’ 2023, que tendrá como sede a Asunción, capital del Paraguay, del 13 al 18 de noviembre en La Quinta Sports y la SND Arena.

En una amena conversación con nuestra redacción, los jóvenes padelistas dieron a conocer que se están preparando desde hace más de seis meses de manera intensa, entrenando casi cinco horas por día; algunos, incluso fueron a complementar los entrenamientos en países que tienen un poco más de experiencia en este deporte.

“Significa muchísimo para mí poder representar nuevamente a nuestra selección, más aún en nuestro país y defender el título obtenido en México 2021. Me estoy preparando desde hace mucho tiempo. A comienzos de año, viajé a España a entrenar en la Academia de Nox, donde estuve hasta hace unos días”, nos cuenta Facundo Dehnike, quien al mismo tiempo revela que el equipo paraguayo es muy unido y que está confiado en que se logrará la victoria, otra vez.

Genaro Campuzano y Gonzálo Espinoza no lograron disimular el orgullo al hablar de lo que significa para ellos representar a Paraguay ante el mundo. “Venimos con preparación física y técnica desde inicios de año, entrenando por diferentes y grandes academias. Entrenamos cuatro horas y media diarias y seguimos un plan nutricional. La victoria ante España nos llenó de fuerzas”, comentaron los chicos con gran entusiasmo, pidiendo a la ciudadanía que vaya a disfrutar de los partidos en el mundial de este año, ya que jugamos de local.

Por su parte, Mariano González aseveró que esta competencia es la más importante que tiene para este año dentro de su carrera como deportista. Desde inicios del 2023, viene entrenando de lunes a viernes tres horas al día. “Las expectativas son muy grandes, ya que contamos con un equipazo. Vamos a tener la oportunidad de revalidar el título del 2021. En cuanto a los rivales ‘más fuertes’ debo mencionar, sin dudas, a España y Argentina, que cuentan con muy buenos jugadores y muy preparados”, señala, para luego agradecer a la Federación Paraguaya de Pádel y a la FIP “por hacer realidad mi sueño de competir en mi país a nivel internacional”.



Equipo femenino

El equipo femenino que representará a Paraguay, una vez más, tiene vasta experiencia en competencias internacionales. Yohana Griffith y María Lujan Rivas López tienen la meta de dejar la copa en casa y destacarse una vez más en este deporte en el cual tienen años de experiencia, pese a su corta edad (entre 16 y 18 años).

Yohana Griffith es, actualmente, la número 5 del mundo en sub 18 y lleva jugando 5 años este deporte de manera profesional. Entre sus victorias podemos mencionar: el Panamericano menores 2018, Caxias Do Sul-Brasil; Mundial de menores 2021, Torreón-México; Panamericano de Mayores, Mar del Plata-Argentina; Panamericano menores 2022, Camboriú-Brasil; y Panamericano de Mayores 2022, Camboriú-Brasil.

“Para mí, es un orgullo volver a representar a mi país, y más aún que se juega de local, ya que nuestra gente estará aquí apoyándonos todo el tiempo. Queremos que vengan a gritar y a alentarnos; eso es lo más lindo, ya que nos hace jugar con mucha actitud en los partidos”, nos cuenta. Yohana asegura que el equipo local dará “hasta lo último para lograr ser campeón nuevamente”.

María Lujan Rivas, categoría sub 16, nos revela que, a su criterio, el rival más complejo es España pero que “estamos muy optimistas de que todo va a salir muy bien y que vamos a pasar súper. Será una linda fiesta deportiva”, remarca.

Los deportistas, que tienen en promedio de entre 16 y 18 años, siguen el colegio de manera virtual y esto les permite dedicar buen tiempo a sus entrenamientos para destacarse en lo deportivo, sin descuidar la vida académica. “Nos esforzamos muchísimo para poder ser buenos jugadores como también buenos alumnos. Tenemos el apoyo de nuestras familias y colegios”, comparten con alegría.

Los campeones

Paraguay es vigente campeón masculino por naciones, tras el triunfo de Torreón en México 2021.

En el open por pareja, también Paraguay obtuvo el campeonato mundial en la categoría sub 14, gracias al equipo conformado por Facundo Dehnike y Ezequiel Rojas, quienes se impusieron ante una pareja española.



Mundial de Pádel Junior 2023

Este año, el Mundial de Pádel Junior se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de noviembre en la capital paraguaya, relevando a Torreón (México). El objetivo de la competencia es enseñar el correcto sentimiento deportivo bajo la bandera del juego limpio, promover el intercambio cultural, técnico y social, además de formar a los grandes campeones del futuro.

En esta competición, se contemplan modalidades por equipos en categorías sub 14, sub 16, y sub 18 (12 atletas masculinos y 12 atletas femeninos) y un torneo open por parejas, en las categorías sub-12, sub-14, sub-16, y sub-18, masculino y femenino.

La entrada al mundial de pádel es gratuita y los detalles de programación completa compartiremos en las redes sociales de ÚH, D10, Pausa; también en las de los organizadores: la Federación Paraguaya de Pádel (FEPARPA) y la Federación Internacional de Pádel (FIP). Además, los partidos serán televisados vía Paraguay TV.